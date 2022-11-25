Коалиционные переговоры: в Ликуде сделали важный анонс

Все предполагаемые коалиционные партии встретятся для переговоров в воскресенье.

Все партии, входящие в созданную коалицию для будущего правительства, проведут встречи для переговоров в воскресенье, говорится в заявлении «Ликуда» в пятницу.

Ранее в пятницу было подписано первое коалиционное соглашение между «Ликудом» и партией «Оцма Иехудит».

Напомним, что председатель Религиозно-сионистской партии депутат Кнессета Бецалель Смотрич согласился отказаться от своего требования стать министром обороны, если его партия получит как министерство финансов, так и должность в министерстве обороны, ответственную за вопросы, касающиеся Иудеи и Самарии сообщил 12-й канал в понедельник днем.

Это знаменует собой значительный прорыв в переговорах, поскольку Смотрич до сих пор настаивал на том, чтобы стать министром обороны.

Однако ни одна из сторон, участвовавших в переговорах, не подтвердила это сообщение, и исход еще может измениться.

Для того, чтобы Смотрич получил минфин, председателю ШАС Арье Дери придется отказаться от собственного требования получить минфин.

Ранее Курсор писал, что министр Зеэв Элькин рассказал, из-за кого может пасть новое правительство.

Кроме того, требование Смотрича может привести к «фактической аннексии» Иудеи и Самарии — группа Peace Now.

Напомним также, что Бени Ганц прокомментировал назначение Бен-Гвира на пост министра внутренней безопасности.