Жестокое нападение на медсестру в Хадассе: в больнице озвучили подробности

По словам представителя израильской полиции, три человека были арестованы за нападение на медсестру и полицейских в медицинском центре Университета Хадасса на горе Скопус в пятницу днем.

Полиция была вызвана на место происшествия после того, как трое родственников пациента, которому была оказана жизненно необходимая помощь, начали действовать хаотично и нарушили порядок в больнице, напав при этом на медсестру.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, они тоже подверглись нападению, и им пришлось вызывать подкрепление, которое должно было применить силу, чтобы одолеть нападавших.

«Мы не можем терпеть ужасный хаос в отделении неотложной помощи и причинение вреда командам, которые спасают жизни, независимо от их физического здоровья и их чувств, — сказал генеральный директор «Хадасса» профессор Йорам Вайс. — В это время мы обнимаем тех, кто показал добропорядочность и кто был травмирован. Мы благодарим наших партнеров в полиции Израиля за наведение порядка на месте вместе с охраной больницы.».

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