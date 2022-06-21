Коалиция хочет распустить Кнессет уже в среду, чтобы сорвать планы оппозиции

Премьер-министр Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид объявили в понедельник, что они больше не могут поддерживать свое коалиционное правительство и на следующей неделе представят законопроект о добровольном роспуске Кнессета. Тем не менее, они, по-видимому, решили поздно вечером в понедельник перенести голосование вперед.

Об этом сообщил Times of Israel представитель спикера Кнессета Микки Леви.

Коалиция, вероятно, перенесет голосование о роспуске Кнессета на среду, 22 июня, чтобы помешать планам оппозиции сформировать альтернативное правительство.

СМИ сообщают, что Беннет и Лапид они обеспокоены тем, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу попытается использовать время до следующей недели, чтобы заручиться поддержкой недовольных членов коалиции и сформировать альтернативное правительство без проведения новых выборов.

Оппозиция может сформировать собственное правительство в качестве альтернативы с помощью сложной законодательной процедуры, известной как конструктивный вотум недоверия.

Похоже, что «Ликуд» Нетаниягу пытается заручиться достаточной поддержкой для этого шага, который устранит необходимость в выборах и вернет его к власти.

В настоящее время оппозиция имеет 55 мест в праворелигиозном блоке «Ликуда» и еще шесть мест принадлежит арабской партии «Объединенный список», которая не поддержит правительство во главе с Нетаниягу.

После роспуска Кнессета Лапид должен стать временно исполняющим обязанности премьер-министра до тех пор, пока новое правительство не будет приведено к присяге в соответствии с первоначальным коалиционным соглашением.

Ожидается, что Беннет станет заместителем премьер-министра, который в настоящее время занимает Лапид, а также будет отвечать за «иранский портфель».

Новые выборы ожидаются в конце октября, возможно, 25 числа.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.

Ранее СМИ сообщили, что Нафтали Беннет не посоветовался с Шакед перед тем, как распустить Кнессет.

Еще напомним, что Беннет рассматривает возможность ухода из политики.

Напомним, что подача партийных списков на выборы закроется 8 сентября. До этого проведут праймериз в партиях «Ликуд» и «Авода».