Коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе

Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Согласно сообщению 12-го канала, законодатели коалиции внесут лишь небольшие «косметические» коррективы в запланированный пакет противоречивых законов, направленных на ослабление власти БАГАЦ. Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как президент Ицхак Герцог заявил, что попытается выступить посредником между воюющими сторонами по этому вопросу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Между тем, Haaretz сообщила, что специалисты министерства юстиции намерены в ближайшие несколько недель сформулировать свою позицию в отношении предложений министра юстиции Ярива Левина по радикальным реформам системы правосудия страны. Чиновники министерства планируют представить свою позицию в течение примерно трех недель, но Левин стремится ускорить процесс, поскольку он обеспокоен тем, что ожидаемые споры по этому вопросу могут отодвинуть законодательный процесс после зимней сессии Кнессета. Позиция министерства должна быть подготовлена ​​Департаментом по правовым вопросам и законодательным вопросам.

Источники в министерстве сообщили, что ожидают, что ведомство, которое работает в координации с генеральным прокурором Гали Бахарав-Миара, укажет на многочисленные трудности с законодательством в его нынешнем виде, что может привести к столкновению между Левиным и его министерством.

Судебная перестройка, о которой Левин объявил на прошлой неделе, ослабит способность израильских судов и судебной системы действовать в качестве сдерживающего фактора политической власти, ограничив полномочия БАГАЦ отменять законы или оценивать решения правительства на основе теста на «разумность». Это также дало бы правительству право решающего голоса при назначении судей и позволило бы министрам выбирать юрисконсультов, консультирующих министерства.

Источники в коалиции, беседовавшие с Channel 12, заявили, что, хотя правительство открыто для обсуждения возможных компромиссов по пакету, любые изменения в его плане будут незначительными и существенно не изменят судебную реформу.

Ранее Курсор писал, что СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу. Президент Израиля является главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.