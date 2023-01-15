СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу

Президент Израиля является главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение.

Сотни демонстрантов, собравшихся в субботу вечером у президентского дворца, требовали от президента Герцога активно вмешаться в кризисную ситуацию и не подписывать «нелегитимные» законы правительства Нетаниягу, если они будут приняты Кнессетом. До сих пор в истории Государства Израиль не было прецедента, чтобы президент отказался подписать принятый закон.

Об этом говорится в материале портала Mako.

СМИ отмечает, что по закону президент Израиля не имеет права вето, его подпись под законодательными актами носит чисто символический характер. Если Герцог действительно откажется подписывать законы «правовой реформы», они все равно вступят в силу.

«Тем не менее президент Израиля является по закону главой государства и символом единства нации. Поэтому беспрецедентный отказ от подписания принятых Кнессетом законов, несомненно, имел бы огромное символическое значение», — пишет издание.

Президент Герцог заявил, что «работает над двумя главными задачами — предотвратить исторический конституционный кризис и остановить раскол народа». Он сообщил, что постоянно ведет интенсивные переговоры со «сторонами» гражданского конфликта, но «честно признает, что не уверен в успехе».

Издание отмечает, что правительство Нетаниягу демонстрирует твердое намерение провести судебную реформу в кратчайшие сроки, невзирая на беспрецедентные по масштабу протестные демонстрации, и даже грозит «ускорить» ее, если БАГАЦ отменит назначение трижды судимого Арье Дери на министерские посты.

«Армия «бибистов» в соцсетях отреагировала на демонстрации оперативно и организованно. Вечером сторонники Нетаниягу пытались преуменьшать масштаб протеста и писали, что в Тель-Авиве вышли на улицы «какие-то жалкие 15 тысяч левых», затем объявили демонстрацию проявлением оторванности от народа «государства Тель-Авив», обвинили СМИ в «раздувании» события, утверждали, что против правительства Беннета-Лапида проводились и более массовые демонстрации, но их никто не освещал. … В итоге остановились на том, что после победы блока Нетаниягу на выборах любые демонстрации уже не выражают общественного мнения — «народ сказал свое слово» на избирательных участках. Этот тезис повторил сегодня утром сам премьер-министр Нетаниягу», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.