Нетаниягу призвал Сильман отказаться от должности министра – СМИ

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетагиягу встретился с депутатом Кнессета Идит Сильман.

Об этом сообщает 12-й канал.

В рамках разговора лидер «Ликуд» призвал Сильман отказаться от должности министра в новом правительстве.

Ранее журналисты сообщили, что 11 декабря партия «Ликуд» одобрила назначение Ярива Левина временным спикером Кнессета, что предложил Нетаниягу. Решение, которое приняли в рамках телефонного опроса, вынесли на окончательное утверждение Кнессета завтра, 12 декабря, в 16:00, после чего Левин займет свой пост. Ожидается, что за день до присяги правительство уйдет в отставку, а Нетаниягу назначит на этот пост постоянного председателя.

«Курсор» сообщал, что депутат Кнессета Ахмед Тиби от фракции «Хадаш-Таал» раскритиковал Нетаниягу и выступал за восстановление единого списка с участием в нем фракции «Раам».

Касаемо левых сионистов Тиби заявил, что «эти люди никогда не поддерживали нас». Он утверждает, что когда «когда мы работали, они были заняты тем, что пили эспрессо в Тель-Авиве», а потому политик не считает фракцию «Хадаш-Таал» частью блока Яира Лапида.

В своем комментарии о Нетаниягу он сказал, что тот «обучил и обелил Мансура Аббаса, а затем сделал его сторонником террористов, и все из-за явных политических интересов и самым безобразным способом, на который только он способен».

Помимо этого недавно уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц раскритиковал передачу полномочий гражданской администрации назначенному министру Бецалель Смотричу.

Также оппозиция пытается отсрочить принятие законопроектов, необходимых для формирования правительства. Для этого министр юстиции Гидеон Саар должен создавать министерский комитет по законодательству, чтобы определить позиции правительства по законопроектам, необходимых для создания нового правительства.