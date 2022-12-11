Оппозиция пытается отсрочить принятие законопроектов, необходимых для формирования правительства

Министр юстиции Гидеон Саар созовет министерский комитет по законодательству для определения позиции правительства по законопроектам, необходимых для создания нового правительства, с намерением отсрочить принятие этих законопроектов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Среди законопроектов есть закон, который позволит председателю ШАС Арье Дери быть назначенным министром.

«На этой неделе Кнессет планирует отметить Международный день борьбы с коррупцией. И что может быть более подходящим способом сделать это, чем личный захват (законодательного процесса – прим.ред.) путем внесения поправок в основной закон, вся цель которого состоит в уклонении от повторного решения по вопросу о моральной агрессии назначенного министра и снижении планки для службы в правительстве с точки зрения чистоты характера? Это грабеж средь бела дня», – заявил Саар.

До этого министр Зеэв Элькин сослался на сообщения о том, что оппозиционные силы занимаются разработкой плана, направленного на блокирование шагов по формированию нового правительства.

«Сейчас я готовлю ход оппозиции в Кнессет. Я не говорил, что готовлю сюрпризы, но что мы будем пользоваться всеми имеющимися в нашем распоряжении парламентскими инструментами. Мы не обманываем себя, здесь будет сформировано правительство во главе с Нетаниягу, и оно будет основано на коалиции из 64 депутатов, наряду с тем шагом, который они предпринимают в момент прохождения», – сказал он.

Журналисты пишут, что новая оппозиция хочет посеять хаос в новом правительстве Нетаниягу.

Ранее партия Ликуд отказалась выполнять требование «Яадут а-Торы»м.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир опубликовал обращение к генпрокурору после ее заявлений о законопроекте про полицию.

Помимо этого у Нетаниягу остались сутки для определения с кандидатурой спикера Кнессета.