Коэн в разговоре с лавровым передал послание от Белого дома — СМИ

Иерусалим подвергается острой критике за согласие провести переговоры с министром иностранных дел россии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил нового министра иностранных дел Эли Коэна передать сообщения российской федерации*.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

По его словам, во время разговора во вторник Коэн передал лаврову месседжи от США. При этом источник не стал раскрывать, что именно это были за сообщения. Он лишь отметил, что Блинкен знал о запланированном разговоре Коэна с Лавровым еще до того, как поговорил с Коэном в понедельник. Дипломат также отметил, что разговор Коэна с лавровым состоялася по инициативе российской стороны.

Как сообщал Курсор, сегодняшний разговор министра иностранных дел Эли Коэна с главным российским дипломатом сергеем лавровым представляет собой изменение в политике Израиля. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Он отметил, что «министр иностранных дел Израиля не разговаривал с лавровым с начала войны», а Коэн «возобновил диалог», что настораживает Киев, поскольку позиция Израиля в отношении российского вторжения в Украину «неясна».

«К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров — он молчит», — сказал дипломат.

До этого Курсор писал о том, что во вторник, 3 января, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел телефонный разговор с главой российского мид сергеем лавровым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений.

В частности, по информации российских СМИ, министры «обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, а также темы регионального характера».

Ранее в своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал относительно Украины, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

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