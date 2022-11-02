Когда Нетаниягу получит мандат: график формирования правительства

После окончательных результатов выбора начнется процесс формирования правительства, в рамках которого Биньямин Нетаниягу скорее-всего получит мандат от президента Ицхака Герцога.

Об этом сообщает Maariv.

Согласно положениям законодательства, официальные результаты выборов публикуются не позднее 8 дней после выборов – 9 ноября. После этого президент страны вызовет лидеров фракций для консультации по поводу кандидата, на которого возложат задачу формирования правительства.

Окончательная дата наложения мандата – спустя неделю после публикации официальных результатов, то есть 16 ноября. Однако, не исключено, что это произойдет и раньше. Накануне, 15 ноября, Кнессет 25-го созыва впервые соберется на внеочередное заседание, на котором членов Кнессета приведут к присяге.

После того, как Герцог выдаст мандат на формирование правительства, у Нетаниягу будет один месяц для выполнения этой задачи. Если Нетаниягу сообщит Герцогу, что ему удалось сформировать правительство, в Израиле будет сформировано новое правительство, которое через несколько дней будет приведено к присяге.

Если Нетаньяху не удастся, он может попросить у президента две недели для попытки формирования правительства. Если и по истечении этих двух недель правительство не будет сформировано, у президента будет три дня для консультаций с партиями, после чего он может поручить формирование правительства другому кандидату, в распоряжении которого также будет 28 дней.

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Помимо этого, журналисты пишут, что Нетаниягу может положить конец политическому тупику в Израиле.