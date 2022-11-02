Нетаниягу может положить конец политическому тупику в Израиле — СМИ

Когда в среду подсчитывались бюллетени на выборах в Кнессет, все признаки указывали на громкую победу лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и его блока партий, результат, который может положить конец политическому кризису в Израиле.

Об этом сообщает The Times of Israel.

При подсчете примерно 85% голосов блок партий, лояльных Нетаниягу, должен был получить 65 мест в 120-местном Кнессете, комфортное большинство, хотя ожидалось, что цифры изменятся, поскольку ЦИК еще не подсчитал голоса так называемых бюллетеней с двойным конвертом сотрудников силовых структур, заключенных, инвалидов, дипломатов, работающих за границей, и другими.

Коалиция, которая должна стать следующей для Израиля, состоит из партии Нетаниягу «Ликуд», ультраортодоксальных партий ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправой партии «Религиозный сионизм» во главе с Бецалелем Смотричем, в которую входит фракция Итамара Бен Гвира «Оцма Иегудит». Бен Гвир считается самой большой звездой выборов, пройдя путь от лидера маргинальной партии до популярного лидера партии, представляющей около 10% израильских избирателей.

Если результаты существенно не изменятся, то это станет ошеломляющим возвращением Нетаниягу, которого в настоящее время судят по трем делам о коррупции, и положит конец четырем годам политического тупика, из-за которого страна прошла через серию выборов.

Важнейшим оставшимся фактором была судьба партии МЕРЕЦ и бескомпромиссной арабской партии «Балад», которые едва преодолели минимальный избирательный порог в 3,25%. Прогнозировалось, что МЕРЕЦ получит 3,2%, а Балад — 3,04%, а это означает, что в нынешнем виде обе партии не будут в следующем Кнессете.

Единственный сценарий, который может помешать блоку Нетаниягу получить большинство, — если и МЕРЕЦ, и Балад окажутся выше порога, и если его Авода — в настоящее время получившая 3,57% — не упадет ниже избирательного порога.

СМИ сообщили, что партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» уже готовится к возможной передаче власти, и Лапид намеревается позвонить Нетаниягу, как только будут опубликованы окончательные результаты, что может занять несколько дней.

Одной партией, которая значительно ниже порога, была «Еврейский дом» Айелет Шакед, которая провела кампанию в поддержку Нетаниягу.

Согласно неокончательным результатам, «Еврейский дом» получил только 1,17% голосов, но в сообщении новостей 12-го канала утверждалось, что кампания Шакед была согласована с Нетаниягу и все это потенциально может помочь потопить некоторые конкурирующие партии.

Израиль потрясли политические потрясения после того, как в конце 2018 года правительство во главе с Нетаниягу распалось. Два тура выборов, состоявшихся в апреле и сентябре 2019 года, не выявили победителя, а недолговечное правительство единства было сформировано после третьего голосования в марте 2020 года рухнул менее чем через год.

Начиная с июня 2021 года маловероятная коалиция Лапида, которую он возглавлял со своим предшественником на посту премьер-министра Нафтали Беннетом, сумела отстранить Нетаниягу от власти спустя более десяти лет, но альянс, в который входили «Ямина» и РААМ, изо всех сил пытался преодолеть глубокие идеологические разногласия и рухнули, отчасти из-за давления Нетаниягу и его союзников.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет. Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.

Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.