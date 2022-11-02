Кнессет может остаться без представителей друзов впервые за три десятилетия

Если текущие результаты останутся в силе, друзская община может остаться без представителей в Кнессете.

Впервые за более чем 30 лет в новом Кнессете может не быть представителей друзской общины, если текущие результаты останутся в силе.

Об этом пишет Times Of Israel.

Партия «Мерец» поставил Али Салалху под номером 4 в своем списке, но в настоящее время партия едва преодолевает избирательный барьер.

В «Исраэль Бейтену» Хамад Амар занимает шестое место в списке, но в настоящее время партия набирает лишь пять мест.

В «Ликуде» Айюб Кара занимает номер 44, а в «Национальном единстве» Акрам Хассон стоит на 16 месте — и обе позиции далеки от того, чтобы пройти в Кнессет.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет.

Кроме того, подсчитано 97% обычных голосов: блок Нетаниягу движется к убедительной победе.

Напомним также, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу.