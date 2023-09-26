Когда в Израиль прибудет первая партия обновленных вакцин от COVID-19

Во многих странах растет количество случаев заболевания COVID-19, в том числе Израиле, поэтому следует принимать меры.

Коронавирусная инфекция приспосабливается к условиям окружающей среды и продолжает эволюционировать. Многие страны в преддверии холодов начали фиксировать рост случаев заболеваемости, поэтому скоро начинают бустерную вакцинацию. В нашу страну также прибудут обновленные вакцины.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Первая партия, как ожидается, прибудет в Израиль уже во вторник, 26 сентября, но прививать население начнут позже, после завершения праздника Суккота. В больничных кассах к тому моменту уже распределят вакцины и начнут прививать людей, которые входят в группу риска, а именно пациентов старшего возраста и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В минздраве отметили, что по мере поступления новых партий вакцины от коронавирусной инфекции прививки начнут делать всем гражданам, которые старше 12-летнего возраста.

"Курсор" писал ранее, что в последнее время по всему миру начали расти случаи заболеваемости COVID-19, и как утверждают американские специалисты, симптоматика вируса немного изменилась в текущем сезоне.

Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула предупреждение о новом, более агрессивном штамме коронавируса, который проявляет устойчивость к имеющемуся иммунитету.

Напомним, что на прошлой неделе в минздраве Израиля заявили, что за последние несколько месяцев число пациентов в тяжелом состоянии от коронавируса почти удвоилось. В больницы ежедневно поступает около пяти новых тяжелобольных, что существенно выше, чем в начале лета.