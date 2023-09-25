Симптомы инфекции COVID-19 изменились: что говорят американские врачи

Эксперты считают, что у людей есть уже определенный уровень иммунитета к вирусу.

В последнее время по всему миру начали расти случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией, и как утверждают американские специалисты, симптоматика вируса немного изменилась в этом сезоне.

Об этом сообщает MedicalXpress.

У людей, которые переносят COVID-19 в легкой форме сейчас больше наблюдаются симптомы со стороны верхних дыхательных путей: насморк, слезотечение и боль в горле, что больше напоминает простуду или аллергическую реакцию. Но при этом лекарства от аллергии не помогают. А потом пациент начинает жаловаться на сильную усталость.

Врач Тереза Ловинс отметила, что глубокий кашель, потеря вкуса, обоняния, головные боли или лихорадка стали меньше проявляться у пациентов с коронавирусом. По ее словам, эксперты ожидали подобных изменений, поскольку практически каждый человек перенес или само заболевание, или вакцинацию, или то и другое. То есть, у людей уже выработался определенный уровень иммунитета, и когда организм сталкивается с вирусом, то уже лучше подготовлен к борьбе с ним.

Однако, это не значит, что к COVID-19 нужно относиться легкомысленно, даже если эта болезнь стала напоминать обычную простуду.

"Курсор" писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля выдало распоряжение больничным кассам начать "бустерную" вакцинацию от новых штаммов COVID-19.

Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения выдвинула предупреждение о новом, более агрессивном штамме коронавируса, который проявляет устойчивость к имеющемуся иммунитету. Возможно, рост заболеваемости связан с сезоном отпусков и ослаблением иммунной системы.