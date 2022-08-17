Кохави обнародовал первоначальные выводы об убийстве солдата ЦАХАЛа

Командующий армией Авив Кохави обнародовал результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом у барьера безопасности недалеко от Тулькарма.

Согласно заявлению ЦАХАЛа, 20-летний Натан Фитусси покинул пост охраны вдоль границы, а по возвращении его товарищ заподозрил в нем террориста и открыл огонь.

Солдат, открывший огонь, понял, что застрелил своего товарища, и сообщил об инциденте своим командирам, которые направили на место происшествия медицинские бригады. Фитусси оказали помощь на месте, а. затем он был доставлен в больницу, где он скончался от полученных ран.

Первоначальное расследование проводилось вместе с начальником Центрального командования генерал-майором Иегудой Фуксом и другими высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа.

Фукс назначает полковника Лирона Битона, командира 55-й парашютно-десантной бригады, главой «группы экспертов» для дальнейшего расследования инцидента со смертельным исходом.

Команда должна будет представить свои выводы Кохави.

Отдельно военная полиция расследует этот вопрос и представит свои выводы военной прокуратуре для оценки.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования семье покойного Натана Фитусси. Инцидент серьезен, труден и очень прискорбен, и мы тщательно и профессионально расследуем его», — говорится в заявлении Кохави.

«Защита нашего народа — неотъемлемая часть нашей оперативной способности защищать жителей Израиля», — подчеркнул он.

Убийство солдата ЦАХАЛа: как прошли похороны бойца. Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.

Ранее Курсор писал о стрельбе по ЦАХАЛу возле Тулькарма: появились подробности инцидента. Поздно вечером в понедельник, 15 августа, в западной части Самарии были обстреляны военнослужащие ЦАХАЛа.

Напомним, сообщалось о том, как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед на убийство солдата ЦАХАЛа. Политики выразили соболезнования семье покойного Натана Фитоси, солдата ЦАХАЛа, погибшего в результате выстрела своего товарища под Тулькармом.