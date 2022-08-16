Убийство солдата ЦАХАЛа: как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед

Политики выразили соболезнования семье покойного Натана Фитоси, солдата ЦАХАЛа, погибшего в результате выстрела своего товарища под Тулькармом.

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал инцидент, в ходе которого солдат ЦАХАЛа был убит своим товарищем под Тулькармом.

«Я хотел бы выразить глубокую скорбь в связи со смертью покойного сержанта Натана Фитуси. Я соболезную его дорогой семье. Мы все обнимаем их этим утром. ЦАХАЛ будет расследовать и извлекать уроки, чтобы такие случаи больше не повторялись. Да будет так», — написал он.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич тоже выразил соболезнования семье покойного:

»Сердце плачет. Соболезнования семье и друзьям погибшего бойца ЦАХАЛа сержанта Натана Фитоси. Мы от всего сердца разделяем вашу скорбь и убеждены, что ЦАХАЛ расследует инцидент и извлечет уроки», — сказал Смотрич.

Шакед также оставила сообщение:

«Смерть покойного сержанта Натана Фитоси вчера ночью под Тулькармом разбивает мне сердце. Я выражаю соболезнования его семье, его друзьям и бойцам бригады Кфир. Да будет его память благословенна».

Ранее мы писали о трагедии возле Тулькарма: солдат ЦАХАЛа был убит выстрелом своего товарища.

Также Курсор сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.