Убийство солдата ЦАХАЛа: как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал инцидент, в ходе которого солдат ЦАХАЛа был убит своим товарищем под Тулькармом.
«Я хотел бы выразить глубокую скорбь в связи со смертью покойного сержанта Натана Фитуси. Я соболезную его дорогой семье. Мы все обнимаем их этим утром. ЦАХАЛ будет расследовать и извлекать уроки, чтобы такие случаи больше не повторялись. Да будет так», — написал он.
Депутат Кнессета Бецалель Смотрич тоже выразил соболезнования семье покойного:
»Сердце плачет. Соболезнования семье и друзьям погибшего бойца ЦАХАЛа сержанта Натана Фитоси. Мы от всего сердца разделяем вашу скорбь и убеждены, что ЦАХАЛ расследует инцидент и извлечет уроки», — сказал Смотрич.
Шакед также оставила сообщение:
«Смерть покойного сержанта Натана Фитоси вчера ночью под Тулькармом разбивает мне сердце. Я выражаю соболезнования его семье, его друзьям и бойцам бригады Кфир. Да будет его память благословенна».
Ранее мы писали о трагедии возле Тулькарма: солдат ЦАХАЛа был убит выстрелом своего товарища.
Также Курсор сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.