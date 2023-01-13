Командующий ЦАХАЛа рассказал, чем для Ливана обернется война с Израилем

Рассказывая о различных фронтах Израиля в интервью с The Jerusalem Post, Авив Кохави предупредил, что, если разразится новая война с «Хизбаллой», Израиль отправит Ливан на 50 лет назад с помощью того, что он назвал «волнами огневой мощи».

««Хизбалла» и [шейх Хасан] Насралла знают, что Ливан подвергнется беспрецедентному удару, которого он никогда не испытывал в своей истории, — сказал Кохави. — Третья ливанская война станет тем, что они никогда не испытывали. Они это знают».

«Они понимают, что новая война будет кратно масштабнее. Это правда, что у них много ракет и снарядов, но наши точны, в отличие от их оружия, которое в большинстве своем нет», — отметил Кохави.

Что касается Ирана, Кохави уверен в способности ЦАХАЛа нанести сокрушительный удар по ядерной программе аятоллы Али Хаменеи.

«Мы будем готовы в любой момент, когда нам скажет политический эшелон, будь то в ближайшие месяцы, или через год, или еще через три года», — сказал он.

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