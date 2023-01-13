Армия Ливана обстреляла израильский беспилотник — СМИ

Израильские военные утверждают, что им ничего не известно об этом инциденте.

Ливанская армия в пятницу, 13 января, заявила, что ее войска обстреляли израильский беспилотник, который пересек южное воздушное пространство Ливана.

Об этом сообщает портал Haaretz.

В то же время источник в службе безопасности заявил СМИ, что беспилотник не был сбит.

Как известно, Израиль регулярно запускает военные самолеты в воздушное пространство Ливана без разрешения, но войска редко нацеливаются на них.

В заявлении ливанской армии говорится, что патруль проверял отдельный инцидент на юге, когда «беспилотник, принадлежащий израильскому противнику, нарушил воздушное пространство Ливана», что побудило войска начать стрельбу в его направлении.

Источник в ливанских службах безопасности сообщил, что они не сбивали его. Израильские военные заявили, что им ничего не известно об этом инциденте.

Как сообщал Курсор, на днях израильская военная лодка вошла в территориальные воды Ливана. Об этом сообщили ливанские вооруженные силы. Инцидент произошел у мыса Рас-эн-Накура.

Ранее Курсор писал о том, что Ливан выступает против нескольких пунктов проекта соглашения с Израилем о морской границе. По имеющимся данным, Ливан представит свой ответ американским посланникам, что может помешать подписанию соглашения. Связанная с «Хизбаллой» ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что страна откажет Израилю в праве на поиски газа на спорной территории.

Также Курсор информировал о том, что Нетаниягу заявил, что Лапид забирает газ у граждан Израиля. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз резко раскритиковал премьер-министра Лапида на фоне соглашения с Ливаном.

Кроме этого, Фридман отметил, что «морская сделка дает 100% Ливану, 0% Израилю». Бывший посол США в Израиле критикует новое соглашение о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.