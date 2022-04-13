Комиссия Кнессета обсудит вопрос об отстранении Аймана Удэ

Во вторник член партии «Ямина» Нир Орбах заявил о намерении созвать комитет палаты Кнессета, который он возглавляет, для обсуждения вопроса об исключении лидера Объединенного списка Аймана Удэ из Кнессета.

Это подтверждает напряженность в коалиции, в частности по просьбе к Объединенному списку о сотрудничестве в поддержке правительства извне, если нынешняя коалиция будет продолжать работать.

Офиса Орбаха заявил, что член Ликуда Шломо Кархи направил в комитет Орбаха письмо, подписанное 70 законодателями, с просьбой исключить Удэ из комитета.

Представитель Удэ прокомментировал это заявление Орбаха вместе с критикой на арабских израильтян: «Молодые люди не должны присоединяться к оккупационным силам. Я призываю молодых людей — бросьте оружие им в лицо и скажите им, что наше место не с вами. Мы не будем участвовать в несправедливости и преступлении». Это обращение он записал в видео в Иерусалиме у Дамасских ворот.

Ранее «Курсор» сообщал, что Айман Удэ призвал полицейских-арабов бунтовать. Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ в видеообращении призвал израильских арабов, работающих в полиции, бунтовать против своей страны и даже покинуть службу.

Также мы сообщали, что глава израильской полиции сказал, что никому не позволит порочить арабских офицеров. Глава израильской полиции выступил против заявления депутата Удэ, призывающего арабских полицейских уйти в отставку.