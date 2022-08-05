Комментарии ЦАХАЛа: удары в Газе нанесены после четырех дней угроз

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, при каких обстоятельствах принято решение об атаке Газы, а также какие меры проводятся на данный момент.

Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что начала наносить удары по целям в секторе Газа спустя несколько часов после того, как министр обороны Бени Ганц предупредил палестинский «Исламский джихад», что Израиль примет меры, если террористическая группа не откажется от своих намерений атаковать страну.

Со вторника террористическая группировка угрожала атаками после ареста своего лидера в Самарии, что привело к многодневному перекрытию дорог и блокированию общин в районах вблизи границы, находящихся под непосредственной угрозой.

ЦАХАЛ заявил, что наносит удары в секторе Газа, а в тылу объявлена «особая ситуация».

Особая ситуация применяется во время чрезвычайных ситуаций и предоставляет властям более широкую юрисдикцию над гражданским населением с целью оптимизации усилий по обеспечению безопасности населения.

Собрания в районах до 80 километров от Газы ограничены, а жителям районов, расположенных вблизи границы, было предписано оставаться в бомбоубежищах.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.