Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой

16:24, Сегодня
Новости Израиля, Политика
яир лапид фото
Фото: предоставлено пресс-службой агентства Партизан

На совещании, проведенном Лапидом, с представителями сил безопасности обсуждались вопросы защиты жителей, которые находятся в непосредственной близости от Газы.

Премьер-министр Яир Лапид в пятницу провел оценку сложившейся ситуации по безопасности в районе, прилегающем к Газе.

После обсуждения с ответственными лицами Лапид заявил: «Безопасность и качество жизни жителей района, прилегающего к сектору Газа, являются нашим главным приоритетом. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть жителей юга Израиля к их повседневной жизни. Это наша ответственность».

В совещании принимали участие Нафтали Беннет (Ямина), министр обороны Бени Ганц, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави, глава Агентства безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар, глава службы безопасности Эяль Хулата.

Чиновники приняли участие в обсуждении принятых мер безопасности.

Дополнительные консультации по вопросам безопасности будут проводиться в выходные дни по мере необходимости.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Ранее Курсор писал, что в СМИ начала распространяться информация о том, что ЦАХАЛ готовит наступательную операцию в секторе Газа.  «Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.

Кроме того, наш сайт писал, что эксперт заявил, что Исламский джихад почуял «слабость» Израиля.

Еще напомним, что израильтянам рассказали, что происходит возле сектора Газа.

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Автор материала:
Орли Шендт
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