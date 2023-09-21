Компания "Альтан" призывает израильтян не употреблять один из товаров - названа причина

Партию продукта отзывают из продажи.

Представители компании "Альтан" в координации с министерством здравоохранения отзывают из аптек продукцию под названием "Витамин С500 жидкий по липосомальной технологии со вкусом апельсина, 250 мл".

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Такое решение было принято из-за опасений, что качество товара снизилось из-за повышенного содержания бактерий. Но в компании отметили, что в составе средства не обнаружили вредных микроорганизмов, поэтому угрозы здоровью нет. Но партию решили отозвать в целях безопасности.

Штрихкод товара: 7290017218984;

партия: 7235323;

срок годности: 05/2025.

Эта партия была произведена компанией PlantaCorp, Германия, и упакована компанией "Маабадот цимхей марпе".

Израильтян, у которых есть продукт, просят его не употреблять. По желанию средство можно обменять, для этого следует обратиться в компанию "Альтман" по телефону *6505 или по электронной почте [email protected].

"Курсор" писал ранее, что представители министерства здравоохранения Израиля совместно с экспертами Отдела по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств на юге государства обнаружили лекарственные препараты, прием которых может привести к серьезным последствиям для здоровья.