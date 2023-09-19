В Израиле нашли поддельные препараты, смертельно опасные для здоровья

В минздраве призывают не принимать лекарственные средства.

Представители министерства здравоохранения Израиля совместно с экспертами Отдела по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств на юге государства обнаружили лекарственные препараты, прием которых может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Об этом пишет издание "Детали".

В ведомстве настоятельно призывают граждан не принимать контрфактные средства, а именно препараты для улучшения потенции: TIGER KING, KAMARGA и KAMARGA ORAL JELLY, а также препараты GimpScent, Poppers BERLIN XXX и AMSTERDAM. Их прием может привести к проблемам с сердцем, вплоть до летального исхода.

Лабораторные исследования показали, что в составе этих препаратов есть силденафил – действующее вещество Виагры. А лекарства с этим элементом являются рецептурными в нашей стране, то есть их отпуск положен только тем пациентам, которым их выписал специалист по медицинским показаниям.

Более того, препараты GimpScent, BERLIN XXX и AMSTERDAM входят в группу летучих психоактивных веществ, вдыхание которых вызывает опьянение. Они запрещены на территории нашего государства, поскольку их прием может спровоцировать серьезные осложнения. А одновременный прием этих препаратов и средств типа Виагры представляет угрозу для здоровья.

"Курсор" писал ранее, что инспекторы нацслужбы питания минздрава и налоговой службы Хайфского округа предупредили о поступлении в продажу поддельной водки. В поступившем для реализации алкоголе обнаружили трет-бутанол.