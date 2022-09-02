Компания Lufthansa отменила сегодняшние рейсы из Израиля в Германию

Немецкая авиакомпания Lufthansa в пятницу, 2 сентября, отменила в общей сложности около 800 рейсов из-за трудового конфликта.

Пилоты немецкого авиаконцерна Lufthansa назначили на сегодняшний день, 2 сентября, забастовку и отказываются выполнять рейсы. В связи с этим, самолеты компании не будут лететь из Израиля в Германию и обратно.

Об этом говорится на сайте Lufthansa.

Всего забастовка пилотов в общей сложности затронет около 130 тысяч авиапассажиров. На данный момент отменены полеты из Франкфурта-на Майне в Тель-Авив и в обратном направлении. Рейсы по маршруту Тель-Авив-Мюнхен также могут быть отменены. Пассажиров просят проверять статус рейса на сайте и следить за изменениями.

Известно, что между пилотами и представителями авиакомпании возник трудовой конфликт. Пилоты отказались сегодня выполнять рейсы, пока им не пересмотрят заработную плату.

В Lufthansa отметили, что забастовка организована, несмотря на приличное и социально сбалансированное предложение профсоюза по условиям труда пилотов.

«Курсор» писал ранее, что Пассажирский самолет, который 15 августа вылетел из суданского аэропорта Хартум, в аэропорт Аддис-Абебы в Эфиопии приземлился не сразу. Дело в том, что два пилота заснули на высоте 11 тысяч метров.

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