Компания Осем отзывает часть партии популярного лакомства: в чем причина

Потребителей просят не употреблять в пищу продукт с указанной маркировкой.

Израильская компания «Осем», которая является крупнейшим производителем продуктов питания в стране, сообщила, что из-за «точечной неисправности» на производстве, отзывает из магазинов часть партии популярного лакомства «Бамба».

Такие меры вводятся из-за того, что внутрь пакета с хрустящими палочками мог попасть упаковочный материал. Речь идет об ограниченной партии, которая была расфасована в упаковки по 60 гр. для продажи по четыре штуки.

В компании сообщают, что из продажи изымаются упаковки с номером партии 2339866131, штрих-кодом 7290001302279, сроком годности, истекающим 03.05.2023. Потребителей просят не употреблять в пищу продукт с вышеуказанной маркировкой. За дополнительной информации необходимо обращаться по телефону 1-700-70-76-76.

Компания приносит извинения клиентам. Производитель проводит изъятие товара совместно со Службой контроля за продуктами питания минздрава Ашкелонского округа.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания «Эден», которая занимается производством халвы и тхины отзывает из продажи около 30 товарных наименований, потому что в них обнаружена сальмонелла. Бактерию нашли специалисты из службы контроля качества.

Еще мы писали, что министерство здравоохранения объявило об отзыве 10 различных видов хумуса Sabra, произведенных гигантом пищевой промышленности Osem после того, как сальмонелла была обнаружена на одной из производственных линий.

Напомним, что при проверке службой контроля качества продуктов питания Тель-Авивского округа при минздраве были обнаружены бактерии сальмонеллы в замороженном кебабе в упаковке 1 кг от фирмы «Йосси Коэн кацавим».