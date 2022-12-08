Компания Штраус поднимает цены: какие продукты подорожают

Израильская компания «Штраус» присоединилась к волне подорожания в стране и вслед за другими производителями, в частности «Тнувой», «Тарой» и «Сано», объявила о подорожании некоторых групп товаров.

Об этом представители компании сообщили сегодня, 8 декабря.

Для розничных продавцов стоимость товаров в среднем вырастет на 2,9 процента. Подорожание коснется молочных продуктов, соленых закусок, сладостей, некоторой продукции бренда «Яд Мордехай». Новые ценники вывесят уже 19 декабря. А вот стоимость кофейной продукции «Элит», зернистого творога «коттедж» и мягкого сыра «Симфония», а также некоторых шоколадных батончиков, останется прежней.

Теперь торговые сети теперь должны решить, утверждать ли новый прайс-лист «Штрауса». В последнее время наблюдается их борьба с поставщиками, поскольку они требуют, чтобы те не повышали стоимость товаров.

«Курсор» писал ранее, что по сравнению с ноябрем 2021 года, в Израиле на 5 процентов подорожал базовый продуктовый набор. Сейчас стоимость корзины в среднем составляет 971 шекель.

Еще мы писали, что торговая сеть «Тив Таам» в третьем квартале текущего года заработала только 13 миллионов шекелей, что на 34 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, «Тнува» — крупнейший производитель продуктов питания в Израиле с 22 ноября повысил цены на свои товары.