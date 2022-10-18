Компания «Тнува» отзывает с прилавков партию молока: в чем причина

Речь идет о двухлитровых упаковках с ручкой из пластика с баркодом 7290004120832.

Во вторник, 18 сентября, компания «Тнува» объявила о том, что отзывает с прилавков магазинов двухлитровые бутылки с молоком 3-процентной жирности.

Об этом сообщает издание News.walla.

Речь идет об упаковках с ручкой из пластика с баркодом 7290004120832. А все дело в том, что на них была напечатана неправильная дата. На бутылках указано, что срок годности товара истекает 28 ноября вместо 28 октября.

Представители компании сообщили о случае в Центральный районный отдел Минздрава и уже работают над сбором продукта из магазинов.

«Курсор» писал ранее, что в сентябре крупнейшая израильская торговая сеть Shufersal предупредила про отзыв партии «желтой порезанной замороженной фасоли», потому что в одной из упаковок продукта покупатель нашел насекомое.

Еще мы писали, что сеть супермаркетов Shufersal заявила, что отзывает печенье, продаваемое под собственной маркой, из-за опасений по поводу наличия в выпечке нейлоновых волокон. Представитель сети заявил, что, по мнению руководства, волокна случайно попали в печенье во время производства, и она отзывает продукцию из магазинов «из предосторожности».

Напомним, что компания молочных продуктов «Аштиви» проинформировала клиентов о том, что отзывает один из своих продуктов по причине обнаружения в нем бактерии кишечной палочки.