Крупнейшая сеть супермаркетов снижает цены более чем на 300 товаров

Суферсаль снизит цены на более чем 300 товаров в различных категориях, включая молоко, чистящие средства и многое другое.

Сеть «Суферсаль» снизит цены на более чем 300 товаров в различных категориях, включая продукты питания, молоко, чистящие средства, фармацевтику, напитки, снеки, корма для животных и многое другое, в среднем около на 20% сроком на шесть месяцев.

Среди молочных продуктов скидка ожидается на сыры, жиры для варки и взбивания, миндальный и рисовый напиток, йогурты, деликатесы и прочее.

Среди аптечной продукции ожидается скидка в ценах на салфетки, подгузники, средства по уходу за телом и волосами, бытовую химию, средства для стирки и прочее.

Среди продуктов питания и напитков ожидается снижение цен на макаронные изделия и лапшу, сухие завтраки, тесто, консервы, замороженные продукты, соки, мороженое и многое другое.

Ури Ватерман, генеральный директор группы «Сууферсаль», сказал: «В последние месяцы мы изо всех сил пытались остановить или, по крайней мере, отсрочить рост цен, инициированный импортерами и некоторыми крупными производителями продуктов питания. Суферсаль, как израильская розничная группа, ориентированная на общественность, за последние недели составила список из сотен продуктов, предпочитаемых нашими покупателями, и мы решили снизить их цену и заблокировать ее на шесть месяцев. Даже по истечении этого периода мы продолжим делать все, чтобы продолжать защищать израильского потребителя и предоставлять ему справедливую и конкурентоспособную цену».

«Борьба со стоимостью жизни — это долгая и сложная борьба, которая касается не только нас как розничной сети. Поставщики и, конечно же, правительство, которое будет сформировано, должны будут действовать, чтобы найти реальные решения проблемы стоимости жизни в Израиле», — заявил он.

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