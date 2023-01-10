Конфликт правительства и оппозиции: президент Герцог выступил с заявлением

По словам главы государства, он ведет переговоры «со многими сторонами» и делает все, чтобы наладить «достойный и уважительный диалог».

Президент Ицхак Герцог выступил с заявлением относительно конфликта, возникшего вокруг реформы судебной системы.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Ценности Декларации независимости являются компасом нашей страны, и я не позволю причинить им вред. Это чувствительный и взрывоопасный период в израильской общественности. в добавок ко всем болям, заботам и тревогам. Это не исчезает из моих глаз и держит меня в постоянном напряжении», — сказал Герцог.

Он отметил, что в последние дни он ведет переговоры «со многими сторонами» и делаю все, чтобы наладить «достойный и уважительный диалог, надеясь достичь как можно более широкого понимания».

«Обращаюсь к вам, избранным должностным лицам и гражданам Израиля со всего общественного и политического спектра — проявите сдержанность и ответственность. Мы должны умерить пыл и снизить пламя. У нас нет другой страны», — подчеркнул Герцог.

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета от Оцма Иегудит и глава комиссии кнессета по внутренней безопасности Цвика Фогель заявил, что нужно арестовать Яира Лапида, Бени Ганца, Яира Голана и Моше Яалона. По его словам, поводом для ареста является государственная измена.

«Эти четверо должны быть арестованы, сейчас они самые опасные люди», — заявил Фогель о лидерах оппозиции, среди которых – двое бывших начальников Генштаба ЦАХАЛа.

Ранее Курсор информировал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид пообещал продолжить боевые действия на улицах по всей стране в «войне за наш дом». Это заявление стало ответом на запланированную правительством судебную реформу.

Позицию Лапида поддержал бывший министр обороны Бени Ганц.

«Если вы продолжите свой путь, ответственность за гражданскую войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на вас. Пришло время массово выйти на демонстрации, время заставить страну встряхнуться», — заявил Ганц.

Также Курсор писал о том, что депутат Кнессета от Оцма Иегудит Цвика Фогель назвал Яира Лапида и Бени Ганца «двумя нытиками».