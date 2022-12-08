Контент, противоречащий позиции мэра или директора школы, не будет поступать в учебные заведения — Коэн

По словам будущего министра, Нетаниягу сохранит плюрализм и либерализм и не позволит вводить подобный контент в школы.

Будущий министр Эли Коэн («Ликуд») прокомментировал скандал вокруг назначения депутата Кнессета Ави Маоза ответственным за внешние программы в системе образования.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам Коэна, в целом он против разделения министерств.

«Что касается Ави Маоза — контент, противоречащий позиции мэра или директора школы, не будет поступать в учебные заведения. Я знаю, что Нетаниягу сохранит плюрализм и либерализм и не позволит вводить такой контент в школы. «Ликуд» — правящая партия, и она будет определять политику», — заявил Коэн.

Как сообщал Курсор, уходящий премьер-министр Яир Лапид направил «открытое письмо» всем мэрам и советам Израиля и призвал не сотрудничать с подразделением внешних программ в министерстве образования, которое передано председателю партии Ноам.

Также Курсор информировал о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал Яира Лапида, заявив, что он поднимает бунт армейских офицеров и мэров против новой власти. Это произошло после того, как Лапид призвал глав органов власти не сотрудничать с правительством из-за его сделки с председателем партии «Ноам» Ави Маозом.

Кроме того, Курсор писал о том, что Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование. Также в десятку входят Канада, Япония, Люксембург, Южная Корея, США, Ирландия, Великобритания, Австралия и Финляндия.