Контрабанда в Бен-Гурионе: сколько денег обещали девушкам за перевозку кокаина

Израильтянки были арестованы при въезде в страну две недели назад.

До конца текущей неделе четырем израильтянкам, которые были задержаны за контрабанду наркотиков в аэропорту «Бен-Гурион» предъявят обвинение. Как выяснилось, в общей сложности молодым девушкам удалось ввезти в страну около 50 килограммов кокаина.

Об этом сообщают «Детали».

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что израильтянки являются членами сети, которая занимается перевозкой запрещенных веществ в нашу страну, при чем каждая из подозреваемых была связана еще как минимум с тремя эпизодами контрабанды: дважды из Будапешта и один раз из Таиланда.

Следователям удалось добиться признания от двух задержанных, а потом путем взлома их телефонов они обнаружили еще три случая ввоза наркотиков. Еще до отъезда девушек в Берлин израильская полиция знала о том, что они попытаются переправить в страну кокаин и ждала их.

Отмечается, что девушки сами употребили наркотики на десятки тысяч шекелей. А за каждую поездку контрабандистке обещали десятки тысяч шекелей. В полиции отмечают, что за финансированием контрабанды стоит преступная личность.

Арест четырех молодых женщин, ранее не имевших криминального прошлого, потряс израильтян, а также многих членов их семей.

«Курсор» писал ранее, что подозреваемые были арестованы 15 января после приземления в аэропорту Бен-Гурион. При досмотре багажа трех женщин офицеры обнаружили большое количество предположительно кокаина и кетамина, спрятанных в контейнерах для шампуня и упаковках с пищевыми добавками. Еще одну девушку задержали возле аэропорта, она была вместе со своим бойфрендом и еще одним человеком, которые пытались спрятать наркотики.

Еще мы писали, что были опубликованы имена израильтянок, которых подозревают в контрабанде тяжелых наркотиков через аэропорт «Бен-Гурион».