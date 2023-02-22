Контртеррористическая операция в Иерусалиме по приказу Бен-Гвира: сколько террористов задержано

Изъятое оружие было подготовлено для совершения терактов.

На этой неделе продолжалась правоохранительная и контртеррористическая операция в арабских кварталах Иерусалима, которую приказал провести министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В период с воскресенья по вторник изъято четыре единицы незаконного оружия и 11 ненастоящих пистолетов, модифицированных для использования боевых патронов. Они были подготовлены для совершения терактов.

В ходе 18 спецопераций в городе задержаны 72 подозреваемых. Также снесены две незаконные постройки. Незаконные средства были изъяты в 39 случаях, составлено 113 протоколов за незаконное вождение и нарушения ПДД.

Полиция установила 232 контрольно-пропускных пункта и за эти три дня проверили 12 451 гражданина и 8 349 транспортных средств.

«Наше управление в восточной части города должно быть понятно всем. Я благодарю силы безопасности и полицию, которые постоянно действуют в этом районе», – заявил Бен-Гвир.

По его словам, чтобы остановить терроризм нужно значительно увеличить бюджет полиции и инструменты полиции и добавить больше полицейских, чтобы «восстановить наше управление».

Известно, что министр национальной безопасности приказал провести операцию в восточном Иерусалиме после серии террористических атак в Иерусалиме, в результате которых были убиты 11 израильтян.

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