Махмуд Аббас: Нетаниягу не хочет мира, но я должен иметь с ним дело

Мирные переговоры между Израилем и ПА зашли в тупик с 2014 года.

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас заявил накануне, что ему придется иметь дело с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, хотя он считал, что Нетаниягу не заинтересован в заключении мира.

Об этом сообщает INN.

«Я знаю Нетаниягу давно, с 1990-х годов… Он человек, который не верит в мир, но у меня нет другого выбора, кроме как иметь с ним дело», — сказал Аббас палестинскому телевидению, сообщают СМИ.

«У меня проблема с Израилем, Израиль оккупирует мою землю и мою страну. Нетаньяху. Я вынужден общаться с премьер-министром Израиля», — добавил Аббас.

Интервью вышло в эфир через два дня после того, как комитет Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию, продвигаемую ПА, в которой запрашивается мнение МУС о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».

Хотя Аббас утверждает, что Нетаниягу не верит в мир, именно председатель ПА на протяжении многих лет отвергал многочисленные предложения Израиля. Аббас неоднократно настаивал на созыве международной конференции по миру на Ближнем Востоке, направленной на то, чтобы обойти попытки США возобновить переговоры.

В сентябре 2020 года ПА заявила , что начала предварительные дипломатические шаги по проведению международной конференции, хотя в результате этих усилий пока ничего не материализовалось.

Мирные переговоры между сторонами зашли в тупик с 2014 года, когда представители ПА в одностороннем порядке подала заявку на вступление в международные организации в нарушение условий переговоров.

Ранее Курсор писал, что озвучены подробности разговора Энтони Блинкена и Махмуда Аббаса. Блинкен заявил Аббасу, что США «прилагают усилия», чтобы остановить эскалацию в Иудее и Самарии.

Лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

Наша редакция писала, что Бени Ганц заявил, что Израиль против идеи о создании двух государств.

Кроме этого, Курсор сообщал, что в ОАЭ приветствуют поддержку Лапидом решения о создании двух государств.

Напомним, что опрос показал, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.