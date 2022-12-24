ХАМАС угрожает правительству Нетаниягу из-за Храмовой горы

Предупреждение ХАМАС: Израиль будет нести ответственность за действия Бен-Гвира в Иерусалиме.

Халил аль-Хайя, член политбюро террористической организации ХАМАС, предостерегает от действий нового израильского правительства в отношении Храмовой горы.

В интервью хамасовскому телеканалу «Аль-Акса» аль-Хайя сказал: «Мы не позволим разделить мечеть Аль-Акса, и мы никого не боимся. Только оккупация несет ответственность за нарушения, совершенные сионистом Бен-Гвир, и мы следим за сионистским врагом».

«Именно нормализация с оккупацией побуждает ее совершать свои худшие фашистские действия и преступления», — добавил он.

«Наши люди разжигают пламя джихада и сопротивления оккупации, и шансы на их победу велики. Оккупация и ее пособники обеспокоены растущей популярностью сопротивления среди наших людей и среди людей нации», — добавил боевик.

Также Аль-Хайя осудил опасения некоторых арабов разжечь пламя сопротивления, поскольку, по его словам, «любой, кто боится сопротивления, является сторонником оккупации и врагом палестинского народа».

Ранее Курсор писал, что Иордания призвала новое правительство Израиля не нарушать статус-кво Храмовой горы. Официальные лица Иордании, как сообщается, предупредили, что двусторонние отношения с Израилем пострадают, если новое правительство Иерусалима попытается изменить статус-кво на Храмовой горе.

Курсор сообщал, что Иордания осудила Израиль за восхождение евреев на Храмовую гору. Представитель Министерства иностранных дел осудил Израиль за «эскалацию и продолжающиеся нарушения, совершенные экстремистами при вторжении в мечеть Аль-Акса» и на Храмовую гору.

Ранее от «подрыва статус-кво Иерусалима» в ООН предостерег король Иордании Абдалла II. Он заявил, что будущее Иерусалиме вызывает «неотложную озабоченность».

Также «Курсор» сообщал, что террористическая организация ХАМАС призвала арабское население защитить мечеть Аль-Акса от «попыток Израиля захватить власть».

Напомним, что после посещения еврейскими активистами Храмовой горы, где они затрубили в шофар, ХАМАС начал угрожать «религиозной войной» Израилю.