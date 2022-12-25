В тюремной службе прокомментировали перевод палестинских заключенных в тюрьмы Иордании

В ШАБАСе заявляют, что такая практика «существует годами», а решения по данным вопросам принимает министр юстиции.

Управление тюрем не отрицает, что палестинским заключенным с иорданским гражданством предлагают перевод в тюрьмы Иордании.

Об этом сообщает портал Israel Info.

Как пишет издание, в сообщении пресс-службы ШАБАСа в ответ на запрос «Кан» подчеркивается, что такая практика «существует годами», пока ни одного заключенного не перевели. При этом решения по таким вопросам принимает министр юстиции.

Как сообщал Курсор, накануне появилась информация о том, что Израиль предлагает палестинским заключенным перевестись в иорданские тюрьмы. Об этом сообщило издание Al Araby Al Jadeed.

Отмечается, что, согласно договоренности, палестинцы с иорданским гражданством могут отбывать наказание в Иордании. С соответствующей инициативой выступило руководство израильской тюремной службы, сообщили в Комитете иорданских заключенных в Израиле.

Согласно сообщению, четверо из 18 заключенных с иорданским гражданством пока согласились с предложением Израиля, большинство из них ранее были приговорены к пожизненному заключению.

Курсор также информировал о том, что сотрудник тюрьмы Гивон приговорен во вторник мировым судом Рамлы к 30 месяцам заключения. Суд признал Давида Амояла виновным в нападении и сексуальном домогательстве к задержанной.

Директор женского отделения тюрьмы Гивон также получил условный срок и штраф, его обязали выплатить 35 000 шекелей своей жертве.

Женщина из Нигерии, которая решила остаться неназванной, приехала в Израиль и попросила убежища на том основании, что в ее стране ей угрожала опасность. Прошение было отклонено, и женщину задержали.

Ее перевели в тюрьму Гивон в центральном городе Рамле, где содержатся многие просители убежища, и в течение нескольких месяцев Амоял домогался и нападал на нее.

«Он раздевал меня и угрожал мне, что если я не докажу, что я женщина, он отправит меня в мужское отделение», — рассказала пострадавшая женщина.

Ранее Курсор писал, что заключенные устроили пожар в тюрьме «Ницан».