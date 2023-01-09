Коронавирус в Израиле: сколько сейчас «красных» и «оранжевых» городов

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться и во многих странах фиксируют новые вспышки заболевания. В Израиле также ежедневно увеличивается количество заболевших, но в целом в последнее время наблюдается некий спад эпидемии.

Об этом сообщает минздрав.

За прошлые сутки было зафиксировано 985 новых случаев заболевания. Но число активных инфицированных снизилось, впервые их меньше 10 тысяч.

На сегодняшний день «красных» городов (с населением более 20 тысяч человек) в стране нет.

А в «оранжевой» зоне находится 19 городов: Кармиэль, Рамат а-Шарон, Кирьят-Оно, Нетивот, Мигдаль а-Эмек, Маале-Адумим, Нагария, Зихрон-Яаков, Модиин, Кирьят-Ата, Афула, Гиватаим, Тверия, Эйлат, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Шмона, Рамат Ган, Кирьят-Гат.

«Желтыми» являются: Ариэль, Ноф а-Галиль, Офаким, Нетания, Петах-Тиква, Цфат, Беэр-Яаков, Рош а-Айн, Герцлия, Раанана, Арад, Нес-Циона, Ришон ле-Цион, Беэр-Шева, Кирьят-Ям, Сдерот, Ашкелон, Ор Йегуда, Хайфа, Бат-Ям, Од а-Шарон, Ашдод, Бней-Брак, Холон, Йехуд, Кфар Саба, Реховот, Тель-Авив-Яффо, Димона, Бейтар-Илит, Хадера, Рамле, Явне, Мрар.

И в «зеленой» зоне находятся города: Акко, Иерусалим, Лод, Модиин-Илит, Шфарам, Кацрин, Кирьят-Малахи, Умм эль-Фахм, Сахнин, Бейт-Шемеш, Тира, Эльад, Нацерет, Тайбэ, Рахат, Кафр Касем, Бака аль-Гарбия, Тамра.

«Курсор» писал ранее, что в ВОЗ опасаются, что миру может серьезно угрожать новый штамм коронавируса. По оценкам специалистов, уже в ближайшие месяцы он может спровоцировать волну заболеваемости.

Еще мы писали, что в некоторых странах мира сейчас отмечается очередной рост заболеваемости коронавирусом на фоне распространения новых мутаций штамма Омикрон. При этом список традиционных симптомов ковида несколько изменился.

Напомним, что команда Медицинского центра Дьюкского университета объяснила, что причина, по которой обоняние остается сниженным или вовсе отсутствует после COVID-19, связана с продолжающейся иммунной атакой на клетки обонятельного нерва в носу.