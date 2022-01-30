Коронавирус в ЦАХАЛе: заражено 7 830 военнослужащих

Стало известно, что по состоянию на сегодняшний день, 30 января, 7830 военнослужащих ЦАХАЛа заражены вирусом COVID-19. Сообщается, что все случаи заражения бойцы переносят в легкой форме.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, 7 830 военнослужащих ЦАХАЛ на данный момент заражены вирусом COVID-19.

Известно, что большинство случаев заражения переносятся бойцами ЦАХАЛ в легкой форме.

Предполагается, что все случаи заражения являются результатом воздействия нового штамма Омикрон, который гораздо быстрее других штаммов распространяется среди населения, но имеет гораздо более мягкую форму протекания болезни.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Израиль прибыла первая партия таблеток Merck от COVID-19.

Эти таблетки вдвое сокращают число госпитализаций среди пациентов с ранними признаками COVID-19. Великобритания, Европейский Союз и США уже разрешили их использование.

Также стало известно, что согласно статистике за 2021 год, в Израиле стало больше нетрезвых водителей.

По данным израильской полиции, в 2021 году число людей, пойманных во время управления транспортом в нетрезвом виде, существенно выросло. В 2020 году израильские полицейские засвидетельствовали 5962 выпивших автомобилиста, а в 2021 – 7905 водителей, практически на 2 тысячи больше.

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