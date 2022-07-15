КПП на израильско-иорданской границе будет открыт круглосуточно

Министр транспорта Мейрав Михаэли сообщила, что удалось согласовать работу пограничного перехода из Иордании на мосту Алленби в круглосуточном режиме и без выходных.

Длительные переговоры, проходившие между Израилем, Иорданией и Марокко, привели к согласованию, что пограничный переход между Израилем и Иорданией на мосту Алленби будет работать в круглосуточном режиме.

Об этом сообщила в пятницу канцелярия министра транспорта Мейрав Михаэли.

При этом сообщается, что на данный момент обеспечить выполнение этого решения не позволяет логистика, а также нехватка рабочей силы.

Объявление министра транспорта произошло на фоне визита президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию.

Михаэли поблагодарила президента Байдена, короля Иордании Абдаллу II и короля Марокко Мухаммеда VI за их «неизменную приверженность в продвижении мира и процветания в странах Ближнего Востока».

«Курсор» писал, что Герцог и Лапид обсудили с Байденом вопрос о пленных в Газе. Влияние США может помочь достигнуть существенного продвижения в переговорах по возвращению пленных израильтян, длительное время удерживаемых ХАМАСом.

Наш сайт информировал о визите Байдена: сегодня президент США намерен заявить об улучшениях жизни для палестинского населения. Американский президент в пятницу может рассказать об упрощении процедуры перехода через границу для палестинских арабов. Ожидается, что это произойдет при посещении больницы в Восточном Иерусалиме.