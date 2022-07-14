Израиль отправил новую партию помощи Украине: Ганц озвучил детали

Израиль отправил новую партию средств защиты службам экстренной помощи Украины на фоне почти пятимесячного вторжения россии*.

Во вторник министр обороны Бенни Ганц объявил, что Израиль отправит 1500 касок, 1500 защитных жилетов, сотни костюмов противоминной защиты, 1000 противогазов и десятки систем фильтрации опасных материалов.

Оборудование погрузили на рейс, который сначала доставят в соседнюю европейскую страну.

Подобная помощь от Израиля поступит уже во второй раз, в мае Израиль передал 2000 шлемов и 500 бронежилетов. Также в марте в городе Мостиска Львовской области, в 10 км от границы с Польшей, открылся израильский госпиталь, который 28 апреля закрылся после оказания помощи более 6 тысяч пациентов.

В то же время, ожидать от Израиля помощи в виде вооружений как минимум в ближайшей перспективе не стоит. Несмотря на то, что страна имеет мощный экспортно-ориентированный оборонно-промышленный комплекс, сейчас правительство страны придерживается максимально нейтрального статуса. Причина – собственная безопасность государства.

Дело в том, что москва* оказывает влияние на все политические и боевые палестинские организации. Речь идет о ХАМАСе, ФАТХе и «Исламском джихаде». Для понимания ситуации, в марте 2020 года глава мид рф лавров встречался с Зиядом Ан-Наххалем, генсекретарем военизированной группировки цель которой — уничтожение Израиля. При этом делалось это вполне официально.

Напомним, что СМИ рассказали, чего больше всего боится путин.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!