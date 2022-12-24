Криминальные войны: в Негеве обстреляли семью бедуинов

На парковке на юге Израиля во время криминальных разборок обстрелу подверглась бедуинская семья. В результате один человек погиб.

На юге Израиля, в Негеве, произошла стрельба возле шоссе номер 232 на автопарковке Реим.

Об этом сообщают Detaly.

В этом районе и в частности на этой парковке не раз фиксировались преступления на криминальной почве. Нападению подверглась бедуинская семья.

По информации медиков МАДА вызов на номер 101 поступил 23 декабря в 23:56.

Прибыв на место происшествия, бригада парамедиков увидела двоих раненых, один из которых в тяжелом состоянии. Им была оказана неотложная помощь, после чего раненых эвакуировали в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

Один из пострадавших по приезду в больницу умер от травм. Ему было 27 лет. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней тяжести.

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