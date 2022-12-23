В Тайбе тяжело ранен 15-летний подросток

Инцидент произошел, когда парень ехал на велосипеде. В полиции заявляют, что это был случайный выстрел.

В Тайбе вечером в пятницу, 23 декабря, 15-летний подросток получил ранения в результате стрельбы.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что инцидент произошел, когда парень ехал на велосипеде. В полиции уже начали расследование обстоятельств происшествия.

Также сообщается, что пострадавший пытался самостоятельно отправиться в медицинский центр Меир в Кфар-Сабе. Предварительное расследование полиции показало, что он, по-видимому, был ранен случайным выстрелом.

«Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии. Следователи из полицейского участка Хашарона начали расследование и собирают улики с места происшествия, а также разыскивают преступника», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 7 ноября, в Тайбе 30-летний мужчина получил смертельное ранение. Команда MDA, вызванная на место происшествия, доставила его и еще двух пострадавших с проникающими ранениями в больницу Меир в Кфар-Сабе.

Ранее Курсор информировал о том, что в Хайфе 1 ноября, 17-летний молодой человек получил ранения средней степени тяжести в результате инцидента с применением насилия. Это произошло на улице Левонтина.

Медики MDA и фельдшеры оказали медицинскую помощь и эвакуировали пострадавшего в больницу Рамбам.

Как сообщал Курсор, 22 октября в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.

После нападения, которое произошло в общественном парке, преступник скрылся с места происшествия, а полиция и силы безопасности некоторое время преследовали его.

Также Курсор информировал о том, что 22 октября на севере Самарии на КПП «Рейхан» произошла возможная попытка автомобильного теракта. В министерстве обороны страны отметили, что палестинец за рулем автомобильного средства с израильскими номерами, въехал в дорожное ограждение КПП «Рейхан». Водитель получил травму.