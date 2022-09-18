Крупная сеть супермаркетов Израиля хочет уволить около 100 сотрудников: в чем причина

Руководство сети супермаркетов «Шуферсаль» из-за падения прибыли планирует уволить около 100 из 600 сотрудников своего главного офиса после осенних праздников, а также возможно закрытие некоторых магазинов и применение иных мер.

В первом полугодии 2022 года произошло падение прибыли компании на 55%, которая в итоге составила 95 миллионов шекелей. Руководство супермаркетов «Шуферсаль» рассматривает проведение дополнительных увольнений и закрытие десятков убыточных магазинов.

Об этом сообщает издание «Давар ха-овдим б’эрец Исраэль».

В данный момент сеть имеет около 300 магазинов и 16 тысяч человек сотрудников. Возможно, что произойдет увольнение примерно 100 из 600 сотрудников главного офиса, сокращение рекламных бюджетов и гонораров внешних консультантов.

Ранее мы рассказывали о том, во сколько израильтянам обойдется отдых во время осенних праздников. Согласно результатам опроса, 42% респондентов будут отдыхать в Израиле, а 34% – поедут в зарубежные страны. Средняя длительность планируемое поездки составила неделю. О запланированных бюджетах израильтян и других подробностях читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что индекс потребительских цен в Израиле снизился больше, чем ожидалось. Так, он упал на 0,3% в августе, а уровень инфляции за 12 месяцев снизился до 4,6%. Основной фактор падения индекса потребительских цен в прошлом месяце – снижение цен на топливо на 17,7%, что на 0,6% ниже общего индекса. По итогу транспортные расходы упали на 3,7%.

Помимо этого, произошло увеличение арендной платы за жилье на 0,6%, но для 15% арендаторов, которые продлили договор аренды в этом году, она выросла на 3,5%. Стоимость жилья, не включенная в ИПЦ, в период июня-июля выросла на 1,9% по сравнению с периодом мая-июня, что завершило рост на 18% в годовом исчислении.

Дополнительно упомянем, что, согласно данным Центрального статистического бюро, экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7%.