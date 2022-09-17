Индекс потребительских цен в Израиле снизился больше, чем ожидалось

Индекс потребительских цен (ИПЦ) Израиля упал на 0,3% в августе, а уровень инфляции за двенадцать месяцев снизился до 4,6%.

Аналитики ожидали падения, но фактическое падение оказалось больше ожидаемого. Об этом говорится в сообщении Центрального статистического бюро.

Уровень инфляции за двенадцать месяцев до конца августа составил 4,6% по сравнению с 5,2% за двенадцать месяцев до конца июля. Основным фактором падения индекса потребительских цен в августе стало снижение цен на топливо на 17,7%, что на 0,6% ниже общего индекса. В результате транспортные расходы упали на 3,7%.

Кроме этого, арендная плата за жилье выросла на 0,6%, но для 15% арендаторов, продливших договор аренды в этом году, арендная плата выросла на 3,5%.

Цены на жилье, не включенные в ИПЦ, в июне-июле выросли на 1,9% по сравнению с маем-июнем, завершив рост на 18% в годовом исчислении.

Ранее Курсор писал, что регулятор добивается большей прозрачности банковских процентных ставок. Руководитель банков Яир Авидан сказал руководителям банков и компаний, выпускающих кредитные карты, что он ожидает от них защиты интересов клиентов в меняющейся финансовой среде.

Курсор также сообщал, что один из банков Израиля повысил проценты по депозитам. Ранее Банки Израиля повысили процентные ставки по кредитам.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Напомним, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.