Эксперты посчитали, сколько израильтянам будет стоить отдых во время осенних праздников

Накануне праздников израильтяне, как обычно, в массовом порядке отправятся отдыхать в разные страны.

Был проведен новый опрос институтом социологических исследований «Геокартография», который показал, куда именно собираются отправиться израильтяне и какую сумму рассчитывают потратить. Так, почти 42% опрошенных заявили, что будут отдыхать в Израиле, а более трети, 34%, рассказали, что отправятся за границу. Средняя длительность планируемого вояжа – неделя.

Об этом пишет «НЭП».

Запланированный бюджет поездки для тех, кто собирается за границу, для семьи из четырех человек, составляет около 11 тысяч шекелей, чуть меньше 1000 долларов на человека. Правда ожидается, что у некоторых фактические расходы окажутся примерно на 22% выше. То есть семья, запланировавшая потратить в поездке 11 000 шекелей, в конечном счете может заплатить около 13 500 шекелей.

Наибольшая доля собирающихся отдохнуть в Израиле приходится на тех, кто рассчитывает потратить от 2500 до 5000 шекелей – таких около трети. При этом более четверти израильтян, около 27%, надеются, что уложатся в сумму, не превышающую 5000 шекелей.

Около 17% собираются отправиться в Грецию и на греческие острова, а это относительно дешевые поездки, около 10% нацелились на Италию, по 6% – на Грузию и США. А вот близлежащий Кипр этой осенью намерены посетить менее 2% израильтян.

Ранее «Курсор» писал о том, что пенсионерам Израиля обещают скидку на отдых в местных отелях при бронировании места.

Также мы сообщали, какие направления летнего отдыха израильтяне ищут в Google чаще всего. Генеральный директор израильского филиала поделился любопытными данными.