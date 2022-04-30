Крупный пожар в районе Эльякима: дорога 672 перекрыта для движения

Сообщается о крупном пожаре в районе Эльякима. Также появилась информация, что дорога 672 между Эльякимом и Далит Эль-Кармель была перекрыта для движения.
Об этом сообщает Maariv.
В настоящее время на месте работают девять пожарных из Северного округа и Прибрежного округа. Четыре самолета выполняют сбросы воды.
Курсор писал ранее, что глава службы здравоохранения Израиля подверглась нападению возле своего дома. Полицейские не присутствовали на месте происшествия, несмотря на указания полиции и постановления суда о недопущении подобного. Однако, по словам Меир, все было записано на камеры наблюдения.
Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.