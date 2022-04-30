В россии произошел большой пожар на электростанции

В россии* на Сахалине начала гореть Гидроэлектростанция ГРЭС-2.
Об этом сообщили на телеграм-канале Реальная война.
Сообщается, что огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю.
«Говорят, что причиной пожара типа стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется», — написали администраторы канала.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.
Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.
Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!