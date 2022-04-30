В россии произошел большой пожар на электростанции

В сети появились видео масштабного пожара на Сахалине. На кадрах видно, как в небо поднимается густой черный дым, а огонь распространяется.

В россии* на Сахалине начала гореть Гидроэлектростанция ГРЭС-2.

Об этом сообщили на телеграм-канале Реальная война.

Сообщается, что огонь перекинулся с турбинного отделения на кровлю.

«Говорят, что причиной пожара типа стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется», — написали администраторы канала.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Украины рассказал, как похоронил дочь в огороде своего дома после артиллерийского обстрела.

Кроме того, Курсор писал, что бывший сотрудник посольства Израиля в Украине погиб в результате обстрела Киева.

Еще напомним, что в сети показали новое видео с горящей военной техникой российских оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!