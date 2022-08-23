Мощный взрыв на юге Газы: первые подробности

16:16, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Сообщается, что несколько палестинцев пострадали после крупного взрыва на юге Газы.

Палестинские СМИ со ссылкой на власти ХАМАСа сообщают о мощном взрыве в доме в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В сообщениях говорится, что несколько человек ранены, некоторые СМИ оценивают число пострадавших в семь человек.

Причина взрыва остается неизвестной. Однако считается, что это не израильский авиаудар.

Ранее Курсор писал, что во вторник в порту Бейрута обрушились еще восемь зерновых блоков с силосом. Повреждения, полученные в результате разрушительного взрыва в 2020 году, продолжают наносить существенный урон.

Напомним, что в понедельник, 22 августа, в лесу Бен-Шемен, расположенном между Иерусалимом и Тель-Авивом, вспыхнул крупный лесной пожар.

 

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Автор материала:
Ирен Давид
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