Мощный взрыв на юге Газы: первые подробности

Сообщается, что несколько палестинцев пострадали после крупного взрыва на юге Газы.

Палестинские СМИ со ссылкой на власти ХАМАСа сообщают о мощном взрыве в доме в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

В сообщениях говорится, что несколько человек ранены, некоторые СМИ оценивают число пострадавших в семь человек.

First image said to be from the site of the explosion in Khan Younis. pic.twitter.com/jCKbuEkdOe — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 23, 2022

Причина взрыва остается неизвестной. Однако считается, что это не израильский авиаудар.

Ранее Курсор писал, что во вторник в порту Бейрута обрушились еще восемь зерновых блоков с силосом. Повреждения, полученные в результате разрушительного взрыва в 2020 году, продолжают наносить существенный урон.

Напомним, что в понедельник, 22 августа, в лесу Бен-Шемен, расположенном между Иерусалимом и Тель-Авивом, вспыхнул крупный лесной пожар.