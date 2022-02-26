Крушение легкого самолета возле Мево-Бейтара: есть жертвы

Фельдшер МАДА Эльдад Бенштейн заявил: «Двое мужчин лежали рядом с обломками разбившегося самолета, и после медицинских тестов нам пришлось констатировать их смерть».

26 февраля в полицию поступило сообщение о легком самолете с двумя членами экипажа, вылетевшем из центрального региона страны, который должен был приземлиться в районе Масада около 10:30, однако связь с пилотом прервалась.

Полицейские силы начали поиск сверхлегкого самолета, используя технические средства для его обнаружения.

В течение последних двух часов силы полиции Иерусалимского округа и пограничной полиции обнаружили место крушения легкового самолета на открытой местности недалеко от поселения Мево-Бейтар в районе регионального совета Матех-Йехуда.

Прибывшие на место медики и фельдшеры обнаружили двух жителей центра страны в возрасте 30 и 60 лет без признаков жизни и были вынуждены констатировать их смерть.

Фельдшер МАДА Эльдад Бенштейн сказал: «Двое мужчин лежали рядом с обломками разбившегося самолета, и после медицинских тестов нам пришлось констатировать их смерть».

Решеф Натан Султан, командир пожарно-спасательной станции Бейт-Шемеш, который отвечал за тушение пожара на месте происшествия, заявил: «Два человека были найдены запертыми внутри, после осмотра персоналом MDA было установлено, что они мертвы».

На месте происшествия сейчас работают многочисленные полицейские силы, в том числе добровольцы из полицейского спасательного подразделения Эцион-Иегуда, окружной полиции Иерусалима и пограничной полиции под командованием начальника участка Матех-Йехуда.

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