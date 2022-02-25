Пограничники пострадали в результате беспорядков под Иерусалимом

Когда войска вошли в город, чтобы арестовать «подозреваемого в терроризме», десятки палестинцев забросали полицейскую машину камнями и СВУ.

Четверо офицеров пограничной полиции получили легкие ранения во время беспорядков в городе Абу-Дис к северу от Иерусалима во время ночных арестов, сообщают представители правоохранительных органов.

Когда войска вошли в город, чтобы арестовать «подозреваемого в терроризме», десятки палестинцев забросали полицейскую машину камнями и СВУ, нанеся ей повреждения, передает The Times Of Israel.

Полиция заявляет, что полицейские ответили средствами разгона беспорядков и предупредительными выстрелами, а подозреваемый был доставлен для дальнейшего расследования. Раненые офицеры не нуждались в госпитализации.

Также минувшей ночью военнослужащие стреляли в палестинца, который бросил СВУ в солдат, дежуривших на контрольно-пропускном пункте Эль-Джалама на севере Западного берега, сообщают Армия обороны Израиля. По словам военных, солдаты не пострадали. Палестинец серьезно ранен.

По сообщениям палестинских СМИ, подозреваемый был доставлен на лечение сотрудниками Красного Полумесяца.

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