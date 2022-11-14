Совет национальной безопасности призывает израильских туристов избегать поездок в Турцию

Теракт иллюстрирует опасность для израильтян, посещающих/находящихся в стране.

Совет национальной безопасности Израиля повторил свои предупреждения относительно поездок в Турцию после смертоносного взрыва в Стамбуле.

Об этом сообщает Israel National News.

«13 ноября 2022 года рядом с площадью Таксим в Стамбуле произошел террористический акт, в результате которого шесть человек погибли и десятки получили ранения. Этот инцидент иллюстрирует опасность для израильтян, посещающих/находящихся в стране», – сказано в сообщении СНБ.

В совете утверждают, что для Турции остается в силе предупреждение о поездках третьего уровня, введенное перед взрывом в воскресенье из-за угроз израильским посетителям.

Израильтянам рекомендуют избегать несущественных поездок в Турцию, добавив, что израильтяне, посещающие Турцию, должны быть осторожными, придерживаться местных рекомендаций по безопасности и сохранять повышенную бдительность в общественных местах.

В заявлении добавили, что изданная в воскресенье директива, предписывающая израильтянам оставаться в своих гостиничных номерах, больше не действует.

Ранее рабочая партия Курдистана ответила на обвинения в причастности к теракту в Стамбуле.

Также «Курсор» сообщал, что в Турции считают, что США косвенно причастны к теракту в Стамбуле.

Помимо этого, израильтяне рассказали о своем «чудо-спасении» во время теракта в Стамбуле.