В Грузии планировалось покушение иранских террористов на израильтянина

На территории Грузии планировалось нападение группой террористов во главе с иранцем на гражданина Израиля. Силы безопасности предотвратили теракт.

Спецслужбы Грузии предотвратили покушение на израильского бизнесмена.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Силовики задержали представителей террористической группировки, которой руководил гражданин Ирана.

Ранее Курсор сообщал о теракте в Ариэле: стало известно о первых жертвах нападения. Двое убитых, четверо раненых в результате атаки в Самарии. Террорист ликвидирован.

Также наш сайт сообщал, что Бен-Гвир высказался о трагедии в Ариэле: Терроризм — это не приговор. «Мы сделаем все, чтобы искоренить терроризм и восстановить безопасность граждан в Государстве Израиль» — написал Итамар Бен-Гвир.

Кроме того, Ганц заявил, что Израиль не будет сотрудничать с ФБР в расследовании убийства Абу-Акле. «Мы не станем сотрудничать ни с каким внешним расследованием, потому что это будет вмешательство во внутренние дела Израиля, а мы такого не допустим».

Ранее редакция сообщала ранее подробности теракта в Турции: появились новые подозреваемые. Число жертв от взрыва на оживленном пешеходном проспекте в Стамбуле достигло шести человек, из них две девочки — 9 и 15 лет.

Напомним, Совет национальной безопасности призывает израильских туристов избегать поездок в Турцию.

Курсор писал, как израильтяне рассказали о своем «чудо-спасении» во время теракта в Стамбуле.